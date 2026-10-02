Condena contra pandilleros por diversos delitos

A penas de hasta 40 años de prisión fueron condenado 64 miembros de la pandilla 18 por agrupaciones ilícitas y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.

De acuerdo a las investigaciones fiscales, los seis pandilleros, 12 civiles activos y 46 colaboradores operaron entre el año 2016 y 2023 en la colonia Amatepec y sectores de Soyapango.

La sentencia fue emitida por el tribunal quinto contra el crimen organizado de San Salvador.

Mientras que 24 miembros de la MS fueron condenados hasta 45 años de prisión por agrupaciones ilícitas.

Entre los que fueron enviados a la cárcel se encuentran cuatro líderes de clica, seis miembros de pandilla ocho personas de bajo rango y seis colaboradores, quienes según la Fiscalía cometían crímenes la paz y fueron capturados bajo el régimen de excepción.

En este caso, 17 de los acusados estuvieron presentes durante el proceso y siete fueron están prófugos de la justicia.