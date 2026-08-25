Concluyen entrevistas a candidatos de la Corte de Cuentas

Presuntos casos de corrupción salieron a la luz durante las entrevistas hechas a los aspirantes a magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Fue el abogado José Arnoldo Gaitán quien denunció haber sido objeto de presión para favorecer a funcionarios públicos cuando era juez de la institución en el año 2016.

Incluso señaló que dentro de la institución sigue habiendo corrupción, y señaló a varias áreas específicas.

El actual segundo magistrado del ente contralor busca la reelección, y entre sus apuestas está la modernización digital a través de un centro de analítica de datos.

En total fueron 18 aspirantes los entrevistados, incluyendo a los actuales presidente y magistrados. Se espera que, en la próxima sesión plenaria, los diputados elijan a los nuevos funcionarios para el periodo 2026-2029; quienes deberán fiscalizar el uso de los fondos públicos y sancionar a quienes cometan irregularidades.