Como ubicar el celular tras perderlo

Son parte de las acciones que algunas personas realizan cuando pierden su celular, pero ¿sabía que existen aplicaciones que le permiten encontrarlo?, la respuesta es sí, algunas de ellas vienen ya instaladas en el aparato o las puede descargar desde APP Store o Google Play, basta con que active la localización, apruebe los permisos que le solicite y no tenga en vibrador su teléfono.

Si es víctima de hurto o robo estas mismas aplicaciones le permitirán bloquearlo o reiniciarlo a distancia, mediante un dispositivo alterno previamente vinculado.

Si le robaron o hurtaron el celular, especialistas recomiendan no irlo a buscar de manera personal media vez sepa donde está ubicado y mejor dar parte a las autoridades; sugerencia que comparte algunos salvadoreños.

En caso extravié el celular en su casa, las aplicaciones Find Me de Google y Encontrar de Apple también emiten una alarma que suena para indicar donde se encuentra el aparato.