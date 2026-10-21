¿Cómo se podrá aplicar a la amnistía fiscal?

Las personas naturales o jurídicas que tengan deudas pendientes con Hacienda, la Dirección General de Aduanas o cualquier institución de la administración publica, podrían gozar de la exoneración de multas e intereses amparándose a la amnistía fiscal 2026. El beneficio cubrirá deudas acumuladas hasta el 30 de septiembre y el plazo para aplicar, una vez sea aprobada la medida, vencerá el próximo 11 de diciembre.

La amnistía también perdonará el pago de recargos sobre las multas de tránsito. Las deudas que se tengan con las alcaldías quedan fuera de esta medida.

Sobre las formas de pago, hacienda permitirá cancelar el saldo de contado o a plazos, aunque advierten que de incumplir con las cuotas se reactivarán las multas e intereses sobre el saldo adeudado.

De acuerdo con el Director General de Impuestos Internos, la amnistía fiscal 2025 permitió recaudar más de 60 millones de dólares, benefició a 56,195 contribuyentes de los cuales el 71% eran pequeños, el 15% medianos y el 14% grandes contribuyentes.