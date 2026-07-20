¿Cómo reconocer la violencia contra las mujeres? Claves para identificarla y denunciarla

La violencia contra las mujeres no se limita a las agresiones físicas, sino que abarca diversas manifestaciones como la psicológica, que incluye insultos y amenazas; la sexual, que comprende actos sin consentimiento; y la económica, relacionada con el control de recursos, según lo detalla el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de ORMUSA.

A estas se suman la violencia simbólica, que perpetúa estereotipos discriminatorios; la intrafamiliar, que ocurre en el hogar.

Ante cualquier hecho de violencia, las víctimas cuentan con diversas rutas para solicitar ayuda y presentar denuncias, entre las que se encuentran el 911 para emergencias y el número 122 para denuncias anónimas ante la Policía Nacional Civil (PNC).