¿Cómo obtener una beca para estudiar en China?

Continuar su formación académica en el extranjero es una meta para muchos jóvenes. Las becas para estudiar en china representan una oportunidad para quienes aspiran a cursar un pregrado, una maestría o un doctorado y ampliar sus conocimientos fuera del país.

Y es que cancillería de El Salvador abrió la convocatoria de becas para estudiar en China durante el año académico 2027. El programa cubre los boletos aéreos de ida y regreso, matrícula, colegiatura, alojamiento, manutención y seguro médico.

Quienes opten por una primera carrera universitaria también recibirán formación en mandarín durante el primer año, antes de cursar sus estudios en ese idioma.

¿cuáles son los requisitos para aplicar? Los aspirantes a pregrado deben ser bachilleres, menores de 25 años. Notas del bachillerato, resultados de la prueba Avanzo y traducción notariada de todos los documentos.

Para las maestrías, se requiere tener menos de 35 años, y para los doctorados, menos de 40, los documentos a presentar deben ser, certificación autentica de estudios realizados, carta de preadmisión, dos cartas de recomendación, antecedentes penales, carta de preadmisión, y certificado del idioma inglés, todos deben contar con traducción notariada.

Los interesados tienen hasta el 29 de enero de 2027 para presentar su solicitud.