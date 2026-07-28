Cómo limpiar tu celular de forma segura y evitar la acumulación de bacterias

La pantalla y la carcasa del teléfono acumulan bacterias, polvo, grasa y residuos de las manos y superficies, por lo que los especialistas recomiendan limpiar el dispositivo de forma segura: apagarlo y utilizar un paño de microfibra ligeramente humedecido con una solución recomendada para equipos electrónicos.

Es importante evitar aplicar líquidos directamente sobre la pantalla y no usar productos abrasivos que puedan dañar el recubrimiento.

También se sugiere retirar la funda y limpiarla por separado, ya que suele acumular suciedad en las esquinas, y revisar el puerto de carga y los altavoces, retirando el polvo con herramientas adecuadas sin introducir objetos metálicos.

Dedicar unos minutos cada semana a esta limpieza prolonga la vida útil del dispositivo y previene fallas, mientras que lavarse las manos con frecuencia después de usar el teléfono reduce la transmisión de microorganismos.