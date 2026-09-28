¿Cómo funcionaría el transporte colectivo si cambia la jornada laboral? Usuarios opinan

Ante una eventual modificación de la jornada laboral, los usuarios consideran que el transporte colectivo debería adecuar sus horarios para facilitar el regreso a casa de quienes terminan más tarde sus labores.

Algunos plantean que las rutas urbanas e interdepartamentales extiendan su servicio hasta las 11 de la noche, especialmente para quienes se desplazan diariamente hacia la capital.

La posibilidad es analizada mientras el Consejo Superior del Trabajo (CST) evalúa cerca de 10 propuestas para reorganizar los días laborales.

Entre las alternativas se encuentra una jornada de 11 horas de lunes a jueves, con descanso viernes, sábado y domingo, así como otra de 10 horas de lunes a jueves y cuatro horas el viernes.