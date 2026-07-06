¿Como elige y que hace el CNJ?

El próximo 11 de julio se realizará la elección de los candidatos a miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, para el periodo 2026-2031.

Pese a que la mayoría de la población desconoce las funciones que le corresponden al CNJ, sus competencias son claves, ya que es el encargado de la selección de aspirantes a jueces, evaluar continuamente a los tribunales, por lo que cada 6 meses se hacen verificaciones en las audiencias y los procesos judiciales, además de la capacitación de los empleados de este órgano de estado.

Abigaíl Calderón de Hernández, es una de las aspirantes, se ha desempeñado en diversas áreas y aseguró que tiene varias propuestas que pretender ejecutar si resulta electa.

El CNJ está integrado por siete consejeros propietarios y siete suplentes, por lo que las ternas serán presentadas ante la Asamblea Legislativa, para la elección de los nuevos funcionarios para que asuman su cargo en septiembre.

Las sedes judiciales de las 14 cabeceras departamentales del país estarán habilitadas desde las 8 de la mañana del próximo sábado para que los abogados puedan votar por los aspirantes.