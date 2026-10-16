¿Cómo calcular su pensión?

El Instituto Salvadoreño de Pensiones habilitó un nuevo simulador para que los salvadoreños puedan consultar cuánto recibirán de pensiones al jubilarse por vejez. El sistema permite calcular los montos para el sector público y privado, con la diferencia que en el privado debe ingresar el salario promedio de los últimos 10 años, el saldo en su cuenta individual y si hizo uso del adelanto del 25% de sus ahorros.

Para el economista Cesar Villalona, quienes se pensionan bajo el sistema público reciben mejores montos que los del privado.

Para determinar el monto a recibir se calcula el promedio de los salarios devengados en los últimos diez años ajustados por inflación, luego se saca el porcentaje promedio por años cotizados y se le aplica un 30% adicional por ley; sin embargo, este porcentaje está condicionado.

Para tener dinero con los cuales pagar las pensiones, las AFP invierten las aportaciones que entregan los trabajadores.

Patricio Pineda recomienda reformar el actual sistema de pensiones a uno mixto para generar mejores beneficios para los pensionados.

En El Salvador, la pensión mínima debe ser de 400 dólares mensuales y la máxima no puede exceder los 3,000. Del monto final calculado se descuenta también el 7.8% correspondiente a la cotización de salud del seguro social.