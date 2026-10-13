Comité Olímpico entrega pabellón nacional a atletas que irán a Dakar 2026 

El Comité Olímpico entregó el pabellón nacional a los atletas que representarán a El Salvador en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. La delegación salvadoreña está integrada por seis atletas que competirán en África.

La atleta Ashley Benítez expresó su orgullo de ir a unos Juegos Olímpicos y señaló que es un gran reto representar al país. Indicó que competirá en la prueba de 800 metros, una de las más fuertes en atletismo, y que dará lo mejor de sí.

La deportista contó que se ha preparado con doble entrenamiento, apoyo psicológico y asesoría nutricional. Añadió que mantiene terapia casi todos los jueves con su psicólogo para controlarse a la hora de competir.