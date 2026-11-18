El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó este miércoles la nominación del puertorriqueño Mark Abreu como embajador en El Salvador.

La designación del exfuncionario de la CIA, hecha por el presidente Donald Trump en junio, pasa ahora al Pleno del Senado.

Abreu elogió el cambio en seguridad del país durante su audiencia.

Abreu fue integrante de la Fuerza Aérea y agente especial del Departamento de Justicia.

En 2024 asumió como enlace legislativo de la CIA y becario en la oficina del entonces senador Marco Rubio.

La ratificación de su nombramiento figura entre las 28 nominaciones pendientes en el comité.

Los republicanos buscan ratificar en diciembre un gran número de nombramientos, tras perder la mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes en las elecciones del 3 de noviembre.

En la audiencia de septiembre, los senadores demócratas Tim Kaine y Chris Van Hollen advirtieron sobre denuncias de violaciones de derechos humanos en El Salvador.