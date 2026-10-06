Comic salvadoreño en Acajutla

Son cómics salvadoreños, personajes, ilustraciones e historias propias que cobran vida desde Acajutla, son creados por Oscar Hernández y algunos de sus amigos, cada pieza comienza con un trazo a mano, que posteriormente es digitalizado para dar paso a publicaciones impresas, una propuesta con la que buscan dar a conocer el talento artístico salvadoreño.

Hernández combina su pasión por las historietas con su trabajo como repartidor, actualmente, cuenta con un ingreso fijo y destina sus horas libres a crear nuevos personajes y relatos, asegura que, por ahora, no puede dedicarse de lleno a esta actividad por lo que convertirla en su principal fuente de ingresos representa uno de sus mayores desafíos. Esto pone en perspectiva el poco o nulo espacio para este tipo de industria dentro del país.

Hernández combina su pasión por las historietas con su trabajo como repartidor, actualmente, cuenta con un ingreso fijo y destina sus horas libres a crear nuevos personajes y relatos, asegura que, por ahora, no puede dedicarse de lleno a esta actividad, por lo que convertirla en su principal fuente de ingresos representa uno de sus mayores desafíos. Esto pone en perspectiva el poco o nulo espacio para este tipo de industria dentro del país.

Ha hecho esto por una década, durante ese tiempo, su trabajo también ha motivado a otras personas a sumarse a la creación de cómics, entre ellas, Nelson Bonilla, quien se ha desempeñado como editor y conoce de cerca el proceso que implica llevar una idea desde el papel hasta una publicación, un oficio que, además de técnica, requiere constancia y mucha pasión.

En medio del avance de la inteligencia artificial, ellos han decidido mantener el lápiz y el papel como parte fundamental de su proceso, consideran que el valor de sus obras está precisamente en el trabajo humano que hay detrás de cada trazo, una forma de preservar la creatividad y la identidad de quienes las elaboran, para conocer más de sus trabajos y servicios en la animación gráfica, pueden buscarlos en redes sociales como Deltatoons.