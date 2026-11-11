Comercio navideño en el centro histórico

Ya están instalados los puestos de luces y artículos navideños sobre la 17ª avenida sur y cuarta calle poniente en San Salvador, en las inmediaciones del Fondo Social para la Vivienda. Los comerciantes permanecerán en el lugar durante noviembre y diciembre.

La oferta de productos es variada y los precios comienzan desde los 50 centavos.

Quienes visitan estos puestos destacan la diversidad de artículos y consideran que los costos son accesibles.

Cada año, los comerciantes se instalan en este sector para ofrecer sus productos. Muchos clientes acuden debido a la flexibilidad de los horarios, porque los puestos atienden hasta horas de la noche.