Comercio en los parques de Santa Tecla

Yaneth Castillo, se levanta todos los días a las 2 de la mañana para preparar su venta, viaja desde Lourdes, Colón hasta el parque San Martín, en Santa Tecla, La Libertad. Y a las cuatro de la mañana ya está instalada ofreciendo una variedad de bebidas calientes, desde hace varios años, esta actividad se ha convertido en su principal fuente de ingresos.

Como ella, otros vendedores en Santa Tecla también se dedican al comercio informal en los diferentes parques de la zona y es común encontrar principalmente carritos donde se ofrecen café, chocolate, atol, pan dulce y otros productos para quienes inician temprano su jornada.

Asimismo, hay comerciantes que acuden únicamente de manera temporal para ofrecer y vender sus productos, mientras que otros han permanecido durante varios años ocupando un mismo espacio autorizado por la alcaldía municipal.

Según la encuesta de hogares de propósitos múltiples, el 38.3 % de la población ocupada en el área urbana se desempeña en el sector informal. Además, el informe revela que la informalidad tiene una mayor presencia entre las mujeres, con un 41.4 %, mientras que los hombres la cifra es del 35.8 %.