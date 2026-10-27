Comercio de adornos navideños en el centro histórico

El ambiente navideño empieza a tomar las calles del centro de San Salvador, los comerciantes ya instalaron los primeros puestos de venta de artículos y adornos para la temporada.

Los puntos de venta están ubicados sobre la cuarta calle poniente, entre la 17 y la 21 avenida sur, donde los visitantes ya pueden encontrar árboles navideños, nacimientos, luces, guirnaldas, pascuas, esferas para decorar sus hogares, entre otros productos.

Los horarios son extendidos, para que los salvadoreños puedan acercarse con mayor tranquilidad a buscar opciones para llenar de tradición sus hogares durante la navidad.

Este año los vendedores comenzaron a instalarse desde octubre, una oportunidad que esperan aprovechar para atraer a más compradores y mejorar sus ventas.

Los puestos permanecerán habilitados hasta el 26 de diciembre.