Comerciantes preparan arreglos florales para el Día de los Difuntos

Con flores de todos los colores y diseños, los comerciantes del Mercado San Miguelito ya se preparan para honrar la memoria de los seres queridos este 1 y 2 de noviembre.

Una artesana elabora rosas de papel encerado desde los ocho años y ofrece sus ramos desde cinco dólares.

En la zona, los compradores encuentran variedad de flores artificiales con diferentes colores y diseños.

También hay flores naturales como yerberas, rosas y lirios para quienes desean llevar un detalle a sus seres queridos.

Los arreglos se ofrecen a precios que van desde un dólar en adelante.