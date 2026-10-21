Comerciantes desalojados en mercado central se instalan en mercado nocturno

Verduras, frutas y una amplia variedad de productos frescos es lo que usted puede encontrar en el mercadito nocturno, ubicado en el parque San Vicente de Paúl, sobre la 29 de agosto, en San Salvador.

Esta iniciativa surge luego de que un grupo de vendedores, desalojados por la comuna el pasado mes de septiembre de las calles aledañas al mercado central, fueran reubicados en esta zona con el firme propósito de garantizar que no pierdan su actividad económica ni el sustento diario.

Ante esta oportunidad, los comerciantes hacen un llamado directo a los clientes para que se acerquen en horario nocturno, aseguran que encontrarán productos de primera necesidad a precios sumamente accesibles y con total seguridad.

Recuerde que este mercado nocturno se mantiene activo todos los días, con un horario continuo que va desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana del día siguiente.