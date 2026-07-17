Comerciantes del Centro Histórico de México incrementan sus ventas gracias a la afluencia de aficionados

El Mundial 2026 ha impulsado el comercio en el Centro Histórico de México, donde cientos de comerciantes establecidos y vendedores ambulantes ofrecen a turistas y aficionados artículos alusivos al evento, como sombreros, playeras, banderas, llaveros y recuerdos hechos en México.

A pocos pasos del Fan Fest instalado en el Zócalo, los vendedores reportaron un incremento en sus ventas de entre veinte y treinta por ciento gracias a la llegada masiva de visitantes nacionales e internacionales.

Los productos más demandados incluyen gorras, trompetas, silbatos y llaveros con motivos mundialistas. El ambiente festivo también ha atraído a capitalinos que realizan compras para llevarse un recuerdo del evento.