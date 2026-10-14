Comerciantes de La Libertad Oeste aseguran que sus ventas disminuyeron tras ser reubicados

Al menos 100 comerciantes que ofrecían sus productos en la Segunda Avenida Sur de Lourdes, en La Libertad Oeste, fueron reubicados temporalmente como parte de un plan de reordenamiento municipal.

La zona, conocida por concentrar puestos de venta durante años, quedó despejada tras el traslado de los vendedores.

Los comerciantes aseguran que sus ventas han disminuido porque parte de sus clientes desconoce dónde encontrarlos. Ante esta situación, solicitaron a las autoridades municipales que les permitan continuar vendiendo mientras esperan la asignación de puestos, pues temen no poder sostener sus negocios.