Comerciantes de flores se preparan para el Día de los Difuntos

Desde los 8 años, Juana Mónico elabora arreglos con flores de papel encerado, que ofrece desde los 5 dólares. Como ella, otros comerciantes ubicados cerca del mercado San Miguelito ya se preparan para el 1 y 2 de noviembre.

En la zona, los compradores encontrarán una gran variedad de flores artificiales, con diferentes colores y diseños, para elegir según sus gustos y presupuesto.

También hay flores naturales, como gerberas, rosas y lirios, para quienes desean llevar un detalle a sus seres queridos en el día de los difuntos.

Durante estas fechas, los comerciantes extenderán sus horarios de atención desde las 5 de la mañana hasta la medianoche, para facilitar las compras a quienes visiten el lugar.