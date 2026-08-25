Comerciantes buscan nuevos puntos tras desalojos por reordenamiento del Centro Histórico

Tras los desalojos realizados como parte del plan de reordenamiento del Centro Histórico, varios comerciantes se han trasladado a puntos alternos para continuar con sus actividades.

Uno de estos lugares es el bulevar Venezuela, donde desde tempranas horas se registra la presencia de vendedores de frutas, verduras, mariscos y pan francés.

Los comerciantes aseguran que necesitan estos espacios para obtener ingresos y sostener a sus familias. Algunos señalaron que llegaron desde la medianoche para instalarse y vender sus productos.

Asimismo, cuestionaron que, pese a que se les habría indicado que serían trasladados a distintos mercados, todavía no contarían con puestos, por lo que tuvieron que buscar por cuenta propia nuevos lugares donde trabajar.