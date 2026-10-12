Comandos de Salvamento rescatan a hombre arrastrado por creciente en San Vicente Sur

Un hombre de 21 años fue rescatado por comandos de salvamento luego de ser arrastrado en su vehículo por una fuerte creciente en San Vicente Sur. El hecho ocurrió en el sector del Puente de la Quebrada de la colonia San Fernando.

La creciente fue provocada por las lluvias registradas en la zona. En el rescate participaron elementos del cuerpo de bomberos, comandos de salvamento, protección civil, la fuerza armada y la policía nacional civil.

Las autoridades atendieron la emergencia tras el reporte del arrastre del vehículo con el joven en su interior. El hombre fue puesto a salvo por los equipos de rescate.