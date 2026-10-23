Comandos de Salvamento recibio ambulancias donadas

Son 3 nuevas ambulancias las que han sido entregadas a Comandos de Salvamentos por la embajada de Japón en El Salvador, serán destinadas a 3 de las 35 delegaciones activas en el territorio salvadoreño.

Esta donación forma parte de los proyectos de cooperación que Japón ha impulsado en El Salvador, donde son más de 400 proyectos que se han ejecutado en el país según explicó el diplomático.

Durante décadas, la institución ha estado al frente de la atención de accidentes de tránsito y emergencias médicas. Con la incorporación de estas nuevas unidades, reforzará su capacidad de respuesta y llegará a un total de 58 ambulancias distribuidas a nivel nacional.