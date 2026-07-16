Comandos de Salvamento enseñan cómo reaccionar ante una serpiente en el hogar

Los especialistas de Comandos de Salvamento ofrecieron recomendaciones sobre cómo actuar ante el hallazgo de una serpiente en el hogar, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando estos animales suelen ingresar a las viviendas.

Los miembros de la institución explicaron que lo primero es alejarse del animal sin hacer movimientos bruscos, tomar una fotografía para su identificación y llamar de inmediato a un cuerpo de socorro, evitando intentar manipular o matar a la serpiente.

Los especialistas desmintieron mitos como que las serpientes persiguen a las personas o que deben ser matadas al entrar a una casa, y destacaron que muchas especies no son venenosas y cumplen una función importante en el ecosistema.

Las serpientes rescatadas son trasladadas a centros de bienestar animal como parte del protocolo de atención.