Colonia Harrison conserva su legado histórico

Esta es la colonia Harrison, ubicada en San Salvador. Su desarrollo inició en la década de 1930 como parte de la expansión urbana de la capital. En esa época, familias de clase media y media alta buscaban construir viviendas en zonas más amplias y alejadas del entonces centro de la ciudad.

Actualmente, la colonia aún conserva parte de su patrimonio histórico. Sin embargo, según la historiadora Melissa Campos, varios de los inmuebles originales han dejado de utilizarse como viviendas y han sido adaptados para otros fines.

Las viviendas construidas durante los primeros años de la colonia reflejan una combinación de influencias arquitectónicas europeas y estadounidenses. Entre ellas destaca la arquitectura colonial española, visible en elementos como techos de teja, arcos y corredores.

El nombre de la colonia proviene de la familia Harrison, propietaria de la finca sobre la cual se desarrolló esta urbanización a principios del siglo XX.