Colombia: Psicólogos apoyan a familiares de víctimas del terremoto mientras recuperan objetos perdidos

En las Torres del Limonar, un conjunto de edificios residenciales que colapsaron en Cali tras el terremoto del 10 de agosto, una campaña busca recuperar y devolver a las familias de las víctimas sus pertenencias personales, como fotografías, cartas y objetos de valor sentimental, según informaron voluntarios en el lugar.

Marlene Niño, abogada pensionada de 70 años, perdió a su hermana Doris de 72 años en el derrumbe, pero se siente agradecida con los voluntarios que lograron rescatar algunas fotografías entre las ruinas, «Solo quedan los recuerdos, los bonitos momentos, recordar que ella fue una persona generosa».

La administración del conjunto residencial supervisa la recuperación, mientras la psicóloga voluntaria Manuela Barrios asegura que «cualquier cosa es significativa, una diadema, una fotografía, una taza, van haciendo memoria».