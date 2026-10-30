Colombia ordena militarizar Cúcuta tras ola de violencia y asesinatos

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó la militarización temporal de Cúcuta, principal ciudad fronteriza con Venezuela, ante el incremento de la violencia y los ataques atribuidos a grupos armados ilegales.

En los últimos días, la localidad registró el asesinato de un aspirante a la alcaldía y un atentado con explosivos que dejó cuatro policías heridos.

En esta región operarían organizaciones guerrilleras como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las extintas FARC, que mantienen enfrentamientos por el control de actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal.

Esta es la segunda ciudad que el mandatario ordena militarizar desde que asumió la presidencia el 7 de agosto.