Colombia ordena militarizar Cúcuta tras ola de violencia y asesinatos

La medida responde a recientes asesinatos y atentados en la frontera con Venezuela.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó la militarización temporal de Cúcuta, principal ciudad fronteriza con Venezuela, ante el incremento de la violencia y los ataques atribuidos a grupos armados ilegales.

En los últimos días, la localidad registró el asesinato de un aspirante a la alcaldía y un atentado con explosivos que dejó cuatro policías heridos.

En esta región operarían organizaciones guerrilleras como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las extintas FARC, que mantienen enfrentamientos por el control de actividades relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal.

Esta es la segunda ciudad que el mandatario ordena militarizar desde que asumió la presidencia el 7 de agosto.