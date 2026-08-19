Colombia: Más de 80 rescatistas israelíes trabajan en Cali tras terremoto de magnitud 7.4

Más de 80 rescatistas, ingenieros y expertos de Israel continúan en Colombia realizando labores de búsqueda y rescate tras el terremoto de magnitud 7.4, con esfuerzos concentrados en la ciudad de Cali y sus zonas más afectadas.

La comitiva está compuesta por 82 elementos, entre ellos especialistas en tecnología como drones y radares, además de unidades K-9.

El embajador de Israel explicó que la delegación trabaja de manera coordinada con los líderes locales y se enfoca en nueve puntos críticos de la ciudad, incluyendo el Hospital Universitario del Valle, donde evalúan las condiciones de edificios aledaños.

Permanecerán en suelo colombiano el tiempo que sea necesario.