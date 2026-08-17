Colombia: damnificados buscan reconstruir sus vidas tras perderlo todo por el terremoto

Tras el fuerte terremoto que afectó a Colombia, miles de damnificados enfrentan una difícil situación y buscan la manera de reconstruir sus viviendas y sus vidas.

En Pereira, una de las ciudades más afectadas, decenas de familias permanecen en parques y refugios temporales, donde pasan las noches en tiendas de campaña y reciben alimentos.

Entre los damnificados está Sebastián, de 9 años, quien intenta procesar la tragedia dibujando la casa que perdió junto a un árbol y un arcoíris. El menor vivía con su familia en una vivienda de hojalata que quedó destruida. Otros afectados, como una vendedora ambulante que años atrás huyó de la violencia, también enfrentan nuevamente la incertidumbre tras perder su hogar y sus pertenencias.