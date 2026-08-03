Colombia: atentado con camión bomba atribuido al ELN deja policías heridos

Una explosión de un vehículo bomba dejó al menos 14 personas heridas, entre ellas 11 policías y tres civiles, en Cúcuta, ciudad de Colombia ubicada cerca de la frontera con Venezuela. El ataque ocurrió durante la madrugada cuando un camión cargado con explosivos detonó junto a una estación policial.

Las autoridades atribuyeron el atentado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una de las principales guerrillas activas de dicho país.

Según el reporte oficial, dos uniformados permanecen en estado crítico, mientras que la zona quedó con graves daños materiales y un amplio despliegue de fuerzas de seguridad.