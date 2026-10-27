Colegios privados reportan 169.000 estudiantes matriculados y mejora en los aprendizajes

La Asociación de Colegios Privados presentó el monitoreo de octubre del ciclo escolar 2026.

La matrícula de los colegios privados de El Salvador alcanzó los 169 mil estudiantes en el ciclo escolar 2026, unos 7 mil más que al cierre de 2025. El promedio de aprendizajes subió de 7.10 a 7.9 en las cuatro asignaturas básicas de primaria y secundaria.

El presidente de la Asociación de Colegios Privados, Javier Hernández, explicó que la entidad realiza monitoreos al inicio, al centro y al final del año escolar.

Señaló que la deserción escolar se redujo respecto de 2025 y que el ausentismo también disminuyó. Indicó que los estudiantes permanecieron más tiempo en las aulas y que esa variable incidió en la mejora de los resultados. Los datos corresponden al monitoreo efectuado en octubre. 