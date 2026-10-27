Colegios privados reportan 169.000 estudiantes matriculados y mejora en los aprendizajes

La matrícula de los colegios privados de El Salvador alcanzó los 169 mil estudiantes en el ciclo escolar 2026, unos 7 mil más que al cierre de 2025. El promedio de aprendizajes subió de 7.10 a 7.9 en las cuatro asignaturas básicas de primaria y secundaria.

El presidente de la Asociación de Colegios Privados, Javier Hernández, explicó que la entidad realiza monitoreos al inicio, al centro y al final del año escolar.

Señaló que la deserción escolar se redujo respecto de 2025 y que el ausentismo también disminuyó. Indicó que los estudiantes permanecieron más tiempo en las aulas y que esa variable incidió en la mejora de los resultados. Los datos corresponden al monitoreo efectuado en octubre.