Colegio Salesiano Santa Cecilia celebra 50 años de su Semana de la Juventud con deporte y música

El Colegio Salesiano Santa Cecilia se prepara para vivir su Semana de la Juventud edición 50, y los estudiantes no ocultan su entusiasmo.

«Estamos bastante emocionados», dijo Paola Erazo, quien también se encargó de dejar claro que la entrada es completamente gratuita. «Pueden disfrutar con la familia, desde todas las edades».

Miguel Mora, otro de los alumnos, destacó el verdadero corazón del colegio: «Nosotros agarramos un sentido de pertenencia que nos sirve cuando seamos exalumnos. Cuando veamos algo del colegio, una bandera o un simple dibujo, vamos a decir ‘yo estudié allí'».

La celebración será del 25 al 29 de agosto con encuentros deportivos como voleibol y fútbol, debates, declamaciones, orquestas y shows de barras.

Los estudiantes también presentarán proyectos desde primera infancia hasta bachillerato.

«Vamos a presentar nuestros proyectos, ya sea de especialidades, para que en el almuerzo ustedes puedan estar ahí disfrutando con su familia», explicó Paola Erazo.

Y para que nadie se quede fuera, ya consiguieron parqueos autorizados por la División de Movilidad y Transporte (DMT) alrededor del colegio. «Tampoco es excusa para que se lleguen tarde», añadió.

Los interesados pueden seguir las novedades del Colegio Salesiano Santa Cecilia en sus redes sociales.