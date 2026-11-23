El Colegio La Esperanza, en Santa Ana, cerrará definitivamente sus puertas en 2027 tras más de 100 años de historia. La institución comunicó la decisión a los padres de familia mediante una asamblea y posteriormente la publicó en redes sociales.

La administradora del colegio explicó que la población estudiantil había bajado considerablemente y que actualmente contaban con 110 estudiantes.

La institución ofrecía bachillerato general y bachillerato en el área de salud, con convenios con hospitales, clínicas y unidades de salud. Era el único colegio privado que contaba con el Bachillerato Técnico Vocacional en Atención Primaria en Salud.