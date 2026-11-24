Luego de 107 años de trayectoria educativa, el colegio La Esperanza, de Santa Ana, cerrará sus puertas en 2027, la institución concluyó el año lectivo con su última promoción, integrada por 110 estudiantes.

Para sus propietarios, mantener en funcionamiento el centro educativo ya no era sostenible, debido a la disminución de estudiantes, Mirian Navas, una de las accionistas, asegura que la decisión de cerrar ha sido postergada durante varios años.

La mejora y modernización del sistema educativo público también ha influido en este escenario, mantenerse a la altura de esos cambios requiere una inversión económica cada vez mayor.

El colegio ofrecía educación media, con opciones de bachillerato en salud, contaduría y comercio, sin embargo, no es el único centro educativo que dejará de operar, a escala nacional, otros 17 colegios tampoco impartirán clases a partir de 2027.