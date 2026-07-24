Coach María José Herrera explica cómo sanar al niño interior para mejorar el presente

La coach en autoconocimiento María José Herrera, de 314 Autoconocimiento, explicó que sanar al niño interior es un proceso fundamental para gestionar las reacciones emocionales en la vida adulta, ya que muchas respuestas inconscientes provienen de memorias emocionales de la infancia que no fueron debidamente procesadas.

Durante una entrevista, la especialista señaló que el niño interior representa todas las vivencias emocionales de la niñez, tanto conscientes como inconscientes, y que trabajar con él no implica regresar al pasado, sino brindarle al niño interno lo que no se le pudo dar en ese momento.

Herrera recomendó iniciar con pequeños gestos como hablar con ternura, darse permiso para descansar y abrazarse a uno mismo, y sugirió escribir una carta al niño interior como ejercicio práctico.

La coach también anunció que el próximo viernes realizará un ejercicio de constelación en el programa.