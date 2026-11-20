La coach de autoconocimiento María José Herrera explicó que la forma de relacionarnos de adultos proviene de lo observado durante la infancia.

Según la especialista, los niños aprenden de cómo se relacionan los adultos de confianza y las personas de cuido.

Herrera detalló que el aprendizaje surge de tres elementos: lo que el niño observa y escucha, las experiencias que vive y la interpretación que hace de ellas.

De esa interpretación nace un condicionamiento que define la forma de relacionarse cuando se vuelve a sentir la misma situación de adulto.

La coach mencionó tres dimensiones principales en las relaciones: amor y pertenencia, seguridad y confianza, y límites y reciprocidad.

En el amor y pertenencia, el niño se pregunta qué necesita hacer para sentirse querido. En seguridad y confianza, asocia qué necesita para sentirse protegido en una relación.