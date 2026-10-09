Coach advierte que concepto de amor como sacrificio condiciona las relaciones familiares

El concepto de amor como sacrificio es una creencia que se aprende en el núcleo familiar y condiciona las relaciones, advirtió la coach María José Herrera.

Señaló que si una persona cree que amar es sacrificarse, entonces espera que su pareja o amiga también se sacrifique.

Herrera explicó que la forma de comunicar el amor se aprende en casa y depende de las muestras de cariño recibidas.

Si los padres o hermanos no fueron afectivos, la persona no comunicará el amor de esa manera porque no le resulta normal.

También señaló que la historia familiar enseña cómo se ponen límites. Indicó que muchos patrones que se repiten vienen de lealtades y cargas heredadas de los antepasados. El objetivo de mirar la historia familiar es comprenderse y conocerse a uno mismo.