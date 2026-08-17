Club de motociclistas Águilas Negras de El Salvador participa en jornada de donación de sangre

Así finalizó la jornada de donación de sangre, en la que 26 motociclistas del club Águilas Negras de El Salvador se sumaron a esta iniciativa.

Desde tempranas horas, los motociclistas se acercaron para fortalecer las reservas de sangre de Cruz Roja.

Una iniciativa que cobra mayor relevancia ante la frecuencia de los siniestros viales. Según datos del observatorio nacional de seguridad vial, en promedio, 15 motociclistas son protagonistas cada día de accidentes de tránsito a nivel nacional.

En estos casos, las reservas de sangre pueden ser fundamentales para atender a pacientes que requieren transfusiones. Sin embargo, la sangre donada también es necesaria para personas que enfrentan distintas enfermedades, cirugías, emergencias y otros procedimientos médicos.

Ante esta realidad, Ulises decidió donar sangre por primera vez.

Otro de los miembros del club Águilas Negras, con más de 10 años de participar en estas jornadas y 17 años de pertenecer al grupo, destacó la importancia de realizar estas donaciones de manera altruista.