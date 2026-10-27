Claudia Sheinbaum celebra el triunfo de Lula da Silva y plantea retomar proyectos conjuntos 

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y lo calificó como una bocanada de aire fresco para América Latina y el Caribe. Destacó la movilización del pueblo brasileño para revertir el resultado de la primera vuelta electoral.

Sheinbaum felicitó al presidente Lula y al pueblo de Brasil, y consideró que el resultado deja una lección para la región y el mundo. Señaló que la movilización ciudadana puede ser determinante frente a los intentos de influir en la voluntad popular, incluso ante la influencia de las plataformas digitales.

Afirmó que cuando el pueblo decide movilizarse para defender sus derechos, triunfa siempre. El mandatario brasileño se encamina a su cuarto mandato presidencial.