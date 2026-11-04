Ciudadanos en Teherán afirman que el resultado electoral en Estados Unidos no les afecta

Miles de personas salieron a las calles en Teherán en una manifestación anual para conmemorar la toma de la embajada estadounidense en 1979.

Muchos manifestantes coincidieron en que el resultado electoral en Estados Unidos no les afecta, porque consideran que ese país es enemigo de Irán de todas formas.



Un ciudadano afirmó que no hace ninguna diferencia quién tome las riendas en Estados Unidos, porque quienquiera que llegue al poder no es diferente de los demás.

Otro manifestante señaló que, sean los demócratas o los republicanos, para ellos no hay ninguna diferencia. Agregó que la actitud del gobierno estadounidense hacia el pueblo iraní lamentablemente se ha mantenido igual durante los últimos cincuenta años.

Las declaraciones se produjeron después de que el Partido Republicano de Trump perdiera el control de las dos cámaras del Congreso. El líder supremo, Ali Jamenei, afirmó que quienes esperan un cambio de política tras la derrota de Trump están equivocados.