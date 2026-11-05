Cinco lesionados en percances viales

Una joven de 22 años resultó lesionada tras impactar con su vehículo a otro automóvil que se encontraba estacionado sobre la vía, tras la evaluación realizada por los socorristas de Comandos de Salvamento y del Sistema de Emergencias Médicas, se estableció sospecha de trauma cervical, lesiones y hematomas en diferentes partes del cuerpo, este hecho ocurrió en San Marcos.

En otro accidente de tránsito, dos personas que se conducían en una motocicleta resultaron lesionadas tras ser impactadas por un vehículo cuando transitaban sobre la carretera Panamericana Oeste, en Nejapa.

Las victimas sufrieron varias lesiones y fueron trasladadas a un centro hospitalario, mientras que el conductor huyó de la escena.

Y en el kilómetro 36/2 de la carretera Troncal del Norte, en Aguilares, elementos de Cruz Verde Salvadoreña, auxiliaron a dos personas que se conducían en una motocicleta, quienes presentaban traumas leves, tras un percance vial.

Además, el conductor de un vehículo colisionó contra los separadores de la vía, tras perder el control cuando circulaba sobre la alameda Roosevelt y 59 avenida norte, en San Salvador.