Cilia Flores pide esperar su juicio en Nueva York bajo arresto domiciliario

La propuesta contempla una residencia privada con vigilancia las 24 horas.

La defensa de Cilia Flores solicitará que la acusada pueda salir de prisión y esperar el juicio bajo arresto domiciliario en Nueva York. La propuesta contempla que permanezca en una residencia privada, con vigilancia permanente y monitoreo electrónico.

La audiencia está programada para este jueves 8 de octubre a las 10:30 de la mañana ante el juez federal Alvin Hellerstein. Sus abogados también plantearon restricciones para las visitas y comunicaciones, además de mencionar razones de salud. La Fiscalía se opone a la solicitud.

El pedido ocurre mientras Flores y Nicolás Maduro enfrentan otro frente judicial por sus argumentos de inmunidad. La Fiscalía pidió rechazar estas mociones y sostuvo que Venezuela no ha invocado inmunidad a favor de ambos.