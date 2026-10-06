Cilia Flores pide esperar su juicio en Nueva York bajo arresto domiciliario

La defensa de Cilia Flores solicitará que la acusada pueda salir de prisión y esperar el juicio bajo arresto domiciliario en Nueva York. La propuesta contempla que permanezca en una residencia privada, con vigilancia permanente y monitoreo electrónico.

La audiencia está programada para este jueves 8 de octubre a las 10:30 de la mañana ante el juez federal Alvin Hellerstein. Sus abogados también plantearon restricciones para las visitas y comunicaciones, además de mencionar razones de salud. La Fiscalía se opone a la solicitud.

El pedido ocurre mientras Flores y Nicolás Maduro enfrentan otro frente judicial por sus argumentos de inmunidad. La Fiscalía pidió rechazar estas mociones y sostuvo que Venezuela no ha invocado inmunidad a favor de ambos.