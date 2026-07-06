Cifras de personas fallecidas atropelladas

En los últimos cinco años, la mortalidad de peatones ha mostrado un comportamiento variable, según datos del observatorio nacional de seguridad vial. En 2021 se registraron 486 personas fallecidas por atropello, la cifra aumentó a 549 en 2022, el nivel más alto del período reciente. Posteriormente descendió a 487 casos en 2023, pero repuntó a 507 en 2024 y la cifra descendió a 499 en 2025, en lo que va de 2026, hasta el mes de julio, ya se reportan 261 fallecidos por esta causa y es que socorristas atienden a diario al menos 3 personas atropelladas.

Estos hechos responden a una combinación de diferentes factores como la imprudencia del peatón y la irresponsabilidad del conductor, señalan especialistas.

Algunos de los peatones prefieren usar la pasarela para más seguridad, mientras que otros utilizan el paso de cebra, sin embargo, muchas personas corren el riesgo de cruzarse en zonas no señalizadas.

Los atropellos han representado una de las principales causas de muerte por accidentes viales en los últimos 5 años y en lo que va de 2026, representan el 35.32 % del total de víctimas fatales, ubicándose como la segunda causa de muerte en percances.