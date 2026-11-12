Cierres intermitentes en Los Chorros complican el tránsito vehicular por retiro de rocas

La carretera Los Chorros permanece con cierres momentáneos en ambos sentidos mientras la maquinaria pesada retira rocas de gran tamaño.

Las detonaciones del fin de semana dejaron escombros sobre la vía, lo que obligó a las autoridades a restringir el paso vehicular.

Los cierres se ejecutan en intervalos de 15 a 20 minutos para permitir las labores de retiro de rocas y tierra. Conductores que utilizan la arteria hacia el occidente del país y Santa Tecla enfrentan filas extensas, incluso durante la noche.