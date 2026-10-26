Cierre del tramo de Los Chorros obliga a transportistas a tomar rutas alternas 

El cierre del tramo de Los Chorros obliga a los transportistas a tomar rutas alternas para llegar al occidente del país. El desvío por Constitución y Quezaltepeque aumenta al menos 40 minutos el trayecto.

Los transportistas señalaron que el reciente cierre no los tomó por sorpresa, pues desde hace varios meses ya habían planeado la ruta. Indicaron que no hay otra carretera alternativa para llegar a Sonsonate o San Salvador.

Cambiar la ruta implica movilizarse por calles más estrechas, gastar más gasolina y enfrentar mayor estrés. Según el Ministerio de Obras Públicas, los trabajos se realizan en 14.7 kilómetros desde Las Delicias hasta el desvío de San Juan Opico.