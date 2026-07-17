Científicos confirman nueva especie de mono de labios anaranjados en el Congo

Investigadores confirmaron oficialmente una nueva especie de mono descubierta en la República Democrática del Congo, un primate de labios anaranjados que fue fotografiado por primera vez en 2008.

El animal, conocido localmente como Likweli, habita en las copas de los árboles del Parque Nacional Lomami, una región de selva tropical en el centro de África, y su descubrimiento representa un hallazgo significativo para la biodiversidad de la zona.

Los científicos realizaron investigaciones exhaustivas para confirmar que se trata de una especie distinta, y su validación ha generado interés en la comunidad científica internacional.

La existencia de esta nueva especie subraya la importancia de conservar los ecosistemas del Congo, donde aún podrían encontrarse otras especies desconocidas para la ciencia.