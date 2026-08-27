Científicos chinos llegan a Venezuela para estudiar el doble terremoto del 24 de junio

Un equipo de al menos 10 científicos de la Comisión de Investigación Sísmica de China llegó a Venezuela para estudiar directamente en el terreno el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio.

Los especialistas trabajaron durante 15 días junto a investigadores venezolanos para recopilar evidencias geológicas, analizar el comportamiento de las estructuras afectadas y obtener datos geofísicos.

Los organismos venezolanos continúan recopilando información y monitoreando las réplicas para profundizar la caracterización del fenómeno.

Una primera fase permitió inspeccionar 60.357 estructuras: el 59% recibió etiqueta verde por ser habitable, el 23% fue clasificado como amarillo y requiere evaluaciones adicionales, mientras que el 18% recibió etiqueta roja por no ser habitable.