Ciberbullying: insultos y humillaciones en internet pueden dejar graves secuelas

El ciberbullying se ha convertido en una preocupación por sus consecuencias en la salud mental de quienes lo sufren.

Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), este tipo de acoso comprende conductas repetitivas e intencionadas. Estos incluyen insultos, humillaciones, difusión de rumores y publicación de información privada a través de redes sociales.

Expertos advierten que estas conductas pueden tener consecuencias graves, incluso llevar al suicidio. Entre las modalidades de ciberbullying figuran los ataques constantes mediante mensajes y la difusión de contenido íntimo falso, que en algunos casos se genera con aplicaciones de inteligencia artificial.