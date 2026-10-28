Ciberbullying en El Salvador

Recibir mensajes recurrentes con ofensas o malos tratos se ha vuelto común en redes sociales. Al día cientos de personas reciben mensajes por diversas plataformas de redes sociales. Según la UNICEF el ciberbulliyng comprende esas conductas repetitivas e intencionadas. El uso del anonimato o perfiles falsos.

Para acosar o difundir de información privada, rumores, imágenes o mensajes ofensivos, pero ¿cómo puede afectar psicológicamente esto a una persona?

Hay varios tipos de ciberbullying, desde una humillación publica o descalificaciones constantes, recopilar información para intimidar, el uso de insultos o ataques continuos por mensajes o también la difusión de contenido intimo falso, generado en muchos casos con aplicaciones de inteligencia artificial.

Jóvenes que a diario usan la tecnología están conscientes que la exposición a redes influye en su salud mental.

Estos casos podrían disminuir si se supervisa el uso correcto de las redes sociales especialmente en menores de edad, para evitar daños psicológicos como ansiedad, baja autoestima, depresión, dificultad en relaciones interpersonales, o involucrarse en problemas legales que constituyan un delito.